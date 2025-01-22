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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٠ م

ايران: نهجنا خلال رئاسة مجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان يعتمد على الابداع والاجماع

ايران: نهجنا خلال رئاسة مجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان يعتمد على الابداع والاجماع

اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية المقيمة في مدينة جنيف "علي بحريني" ان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانة، خلال توليها رئاسة مجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، سيعتمد على الابداع والاجماع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية المقيمة في مدينة جنيف "علي بحريني"، وكتب عبر حسابه في منصة "اكس" اليوم : ان الجمهورية الاسلامية الايرانة، تولت رئاسة مجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

واضاف : نهجنا خلال فترة رئاسة هذه المجموعة، سيعتمد على الابداع والاجماع.

وأكمل : ان هذه المجموعة التي تتمتع بالثقافة والتجارب القيمة، قادرة على القيام بدور عظيم في سياق اثراء القضايا المتعلقة بحقوق الانسان؛ ونهجنا خلال تراس المجموعة هذه، سيعتمد على الابداع والتوصل الى الاجماع.

رمز الخبر 1953387

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