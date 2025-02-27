"آرش".. العميد حيدري يكشف عن اكثر مسيرات القوات البرية الايرانية تأثيرا

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه اكد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري في حفل ضم التجهيزات الثقيلة وشبه الثقيلة والثقيلة جدا للقوات البرية، ان قواته تستخدم انواع المسيرات بيد أن مسيرة "آرش" التي يبلغ مداها الفي كيلومتر، هي اكثر مسيرات القوات البرية تاثيرا.

واضاف العميد حيدري ، ان قواته تقوم بتحديث اسلحتها وتستخدم انواع المسيرات الاستخباراتية والعملانية والهجومية لتلبية المهام الانتحارية والهجومية والاستطلاع والرصد.

وعن دبابة "كرار" قال العميد حيدري ان هذه الدبابة متطورة للغاية تكنولوجيا، اذ تقوم القوات البرية مع وزارة الدفاع بانتاجها، ودخلت نماذج منها الخدمة في القوات البرية.

وتابع ان انتاج دبابات "ذو الفقار" لم يتوقف ونقوم باضافة امكانات جديدة اليها، فضلا عن دبابة "ام 60" التي تعد من الاسلحة المؤثرة.

واكد قائد القوات البرية للجيش في جانب اخر ان هذه القوات تقوم في الوقت الحاضر بتصنيع الاسلحة التي تحتاجها.

واضاف ان الشبان استطاعوا تصميم وتصنيع جميع الاسلحة التي توضع اليوم بتصرف القوات البرية للجيش وان أيا منها ليست من صنع خارج البلاد بل هي محلية المنشأ بالكامل.