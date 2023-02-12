العميد حيدري: حركة القوات البرية الإيرانية تعتبر فريدة من نوعها على مستوى جيوش العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها القوات البرية لتحسين قدراتها القتالية، ان القدرة على النقل والتحرك بسرعة في الوقت المناسب وبشكل صحيح على الارض وفي الجو يعتبر أحد أهداف القوات البرية. وينصب التركيز الاكثر على التنقل الثقيل للغاية، وهو يعني تحريك الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة .

وتابع: الحمد لله في السنوات الماضية وخاصة هذا العام في القوة البرية بمبادرة من القادة والموظفين تمكنا من تسجيل رقم قياسي فريد في تحسين التنقل. اليوم، وصلت القوة البرية إلى 90٪ من التنقل، وهو أمر فريد من نوعه في جيوش العالم.

وقال العميد حيدري: في هذا المجال حاولنا تحديث معداتنا وأسلحتنا بقدرة خبراء المحليين وجهاد الاكتفاء الذاتي وتعاون مع صناعة الدفاع في البلاد.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: بالإجراءات المتخذة زادت القوة القتالية للقوات البرية للجيش بشكل كبير ووصلنا إلى أعلى الإنجازات في هذا المجال. بالطبع، نحن مدينون بنجاح اليوم لجهود القادة وموظفي القوات البرية للجيش.

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