إطلاق "قاعة تداول التكنولوجيا" في النصف الثاني من عام 2025

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقدت جلسة التجارة وتبادل التكنولوجيا بحضور مديري أسواق التكنولوجيا الإقليمية والتخصصية ووسطاء التكنولوجيا في المنطقة الدولية للابتكار في إيران.

في هذه الجلسة، قال مهدي صفاري نيا، رئيس "حديقة التكنولوجيا" في برديس ورئيس المجلس الوطني لأسواق التكنولوجيا في إيران: "في قرار تأسيس المنطقة الدولية للابتكار في إيران، تم تكليف حديقة التكنولوجيا في برديس بإطلاق قاعة معاملات التكنولوجيا الإيرانية، ونسعى لإطلاق هذه القاعة في النصف الثاني من عام 2025."

وأعلن صفاري نيا عن إجراء مفاوضات أولية مع قطاعات مختلفة، بما في ذلك مجموعات البورصة، لإنشاء هذه القاعة، مضيفًا: "تستند هذه القاعة إلى التداول وتضخ القدرات الاستثمارية الاقتصادية في التكنولوجيا."

وأضاف: "على مدى 15 عامًا مضت، تم تطوير شبكة أسواق التكنولوجيا الوطنية في جميع أنحاء البلاد، والآن تم تشكيل هيكل أسواق التكنولوجيا في جميع المحافظات."

وفي ختام حديثه، أشار صفاري نيا إلى نشاط وسطاء التكنولوجيا كذراع تنفيذية لشبكة أسواق التكنولوجيا، وقال: "في قرار المنطقة الدولية للابتكار في إيران، تم الاعتراف بهؤلاء الوسطاء، وهم الآن نشطون في جميع المحافظات بقدرات القطاع الخاص."

كما تم الكشف في هذه الجلسة عن ملصق مؤتمر تجارة التكنولوجيا والنظام الجديد لشبكة أسواق التكنولوجيا الوطنية في إيران. سيُعقد مؤتمر تجارة التكنولوجيا في عام 2025 بحضور مكونات مختلفة من نظام الابتكار في البلاد.

وفي جزء آخر من الجلسة، عُقدت حلقة نقاش حول التحديات والحلول لتطوير شراء وبيع التكنولوجيا. تم تناول مشاكل وتقديم حلول لتطوير نشاط وسطاء التكنولوجيا كأحد النقاط التي تم طرحها في هذه الحلقة.

كما كانت هناك جلسة تبادل الأفكار بين مديري أسواق التكنولوجيا الإقليمية والتخصصية حول تقييم أداء شبكة أسواق التكنولوجيا الوطنية ودورة تدريبية لوسطاء التكنولوجيا كجزء من برامج هذه الجلسة.

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