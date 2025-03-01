نائب وزير النفط: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، خلال الأيام الأخيرة، أن الإعفاء من العقوبات الأميركية لواردات الغاز الإيراني سينتهي في 8 مارس/آذار المقبل.

وبحسب هذا المسؤول، فإن وزارة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن وقف استيراد الغاز الإيراني، ومن الممكن أن تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على إعفاء جديد. قد يكون لدينا خطط حتى لو لم يتم تجديدها.

وقال سعيد توكلي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الايراني في حديث لوكالة مهر بشأن الأخبار التي نشرت لمنع صادرات إيران إلى العراق يوم 8 مارس/آذار: "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز في بلاده، وافتراضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء".

وفيما يتعلق بزيارته الاخيرة إلى تركمانستان وإنجازاته، أشار نائب وزير النفط: "لقد تم اتخاذ بعض الخطوات لتبادل الغاز من تركمانستان، وربما نرى النتائج في الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب قوله فإن القضية التي يتم مناقشتها حاليا هي عمليات تبادل الغاز، ومع دراسات أكثر تفصيلا هناك أيضا إمكانية شراء الغاز من تركمانستان.

وتابع: "هذه الزيارة جاءت في إطار توقيع مذكرة التفاهم السابقة وتأكيد رئيس الجمهورية على العلاقات البناءة بين البلدين، وخاصة في إطار تأكيد قائد الثورة الاسلامية بشأن توسيع العلاقات مع الدول المجاورة"، مضيفا: "تركمانستان دولة يمكن أن توفر امكانيات جيدة بالنسبة لنا ويمكننا أيضا أن نقدم لها امكانيات مناسبة".

وفيما يتعلق بواردات الغاز من أرمينيا، أشار إلى أن واردات الغاز من أرمينيا كانت في شكل تبادل الغاز مقابل الكهرباء.

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