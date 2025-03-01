التجارة الخارجية غير النفطية تبلغ 117 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك الإيرانية، فرود عسكري، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري ليصل إلى 117 مليار دولار. وأضاف: "بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد خلال هذه الفترة 176 مليونا و102 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وقال عسكري: من إجمالي التجارة غير النفطية للبلاد، تم تخصيص 53 مليار دولار و376 مليون دولار للصادرات غير النفطية (باستثناء صادرات النفط والكهرباء والخدمات الهندسية الفنية وصادرات تجارة الأمتعة) و63 مليار دولار و606 ملايين دولار للواردات، والتي زادت بنسبة 19 بالمائة و5.6 بالمائة على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعن حجم الصادرات والواردات غير النفطية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، أضاف: "خلال هذه الفترة تم تصدير 141 مليون طن من السلع إلى خارج البلاد، وتم استيراد 35 مليون طن من السلع إلى داخل البلاد".

وأوضح أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 12.6% من حيث الوزن خلال الفترة المذكورة، فيما انخفضت الواردات بنسبة 2.6% خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بصادرات السلع البتروكيماوية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، قال عسكري: "خلال هذه الفترة تم تصدير 58.5 مليون طن من السلع البتروكيماوية إلى الخارج بقيمة 23.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29 بالمائة في الوزن و31.3 بالمائة في القيمة".

وفيما يتعلق بوجهات التصدير الرئيسية السبع لبلادنا، أضاف رئيس الجمارك الإيرانية: "خلال هذه الفترة، كانت الصين بـ13.8 مليار دولار، والعراق بـ11.2 مليار دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ6.6 مليار دولار، وتركيا بـ6.4 مليار دولار، وأفغانستان بـ2.2 مليار دولار، وباكستان بـ2.2 مليار دولار، والهند بـ1.8 مليار دولار، هي وجهات التصدير الرئيسية السبع لبلادنا".

وشكلت الدول السبع المذكورة أعلاه ما نسبته 82% من الوزن و83% من إجمالي قيمة صادرات الدولة غير النفطية خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بأهم ثلاث سلع مستوردة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، قال عسكري: "الذهب بشكله الخام بقيمة 7.3 مليار دولار، والذرة بقيمة 2.7 مليار دولار، والهواتف الذكية بقيمة 2.1 مليار دولار كانت السلع الرئيسية الثلاث المستوردة خلال هذه الفترة".

وأضاف: بلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة خلال هذه الفترة 1814 دولاراً، بزيادة قدرها 8.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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