اليمن مخاطبا السعودية: أمريكا تنقلب على حليفها الاول فما هي ضماناتكم؟

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد الفرح، في تدوينة على (إكس): "بعد أن رأيتم أمريكا تنقلب على حليفها وعميلها الأول في أوربا الشرقية وهو يهودي منهم. فما هي الضمانات التي تضمن سلامة أموالكم التي أودعتموها في البنوك الامريكية؟.

واضاف: "ما هي الضمانات التي تضمن الَّا تنقلب عليكم وتتنكر لما فعلتموه بأمتكم كما فعلت مع أوكرانيا؟

مؤكدا أنه " اذا كانوا يتعاملون مع من يحبون بهذا المستوى من التنكر والإهانة واتباع المصلحة فكيف سيكون تعاملهم مع من يكرهون؟ وهم العرب والمسلمون ".