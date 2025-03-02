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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٥٤ ص

اليمن مخاطبا السعودية: أمريكا تنقلب على حليفها الاول فما هي ضماناتكم؟

اليمن مخاطبا السعودية: أمريكا تنقلب على حليفها الاول فما هي ضماناتكم؟

 دعا قيادي في صنعاء، السعودية إلى الاتعاظ من طرد الرئيس الامريكي ترامب، نظيره الأوكراني زيلينسكي من البيت الابيض.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد الفرح، في تدوينة على (إكس): "بعد أن رأيتم أمريكا تنقلب على حليفها وعميلها الأول في أوربا الشرقية وهو يهودي منهم. فما هي الضمانات التي تضمن سلامة أموالكم التي أودعتموها في البنوك الامريكية؟.

واضاف: "ما هي الضمانات التي تضمن الَّا تنقلب عليكم وتتنكر لما فعلتموه بأمتكم كما فعلت مع أوكرانيا؟

مؤكدا أنه " اذا كانوا يتعاملون مع من يحبون بهذا المستوى من التنكر والإهانة واتباع المصلحة فكيف سيكون تعاملهم مع من يكرهون؟ وهم العرب والمسلمون ".

رمز الخبر 1955045

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