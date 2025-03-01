وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: العالم الحر بحاجة إلى زعيم جديد

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها تعهّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، بالوقوف إلى جانب كييف، مشككةً في زعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي.

جاءت تصريحات كالاس بعد توبيخ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المكتب البيضاوي في واشنطن.

وكتبت كالاس في "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أصبح واضحاً أنّ العالم الحر يحتاج إلى زعيمٍ جديد، فالأمر يعود لنا نحن الأوروبيين لقبول هذا التحدي"، مضيفةً أنّ "أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".

من جهتهما، كتب كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا في بيانٍ مشترك في شبكات التواصل الاجتماعي متوجهين إلى زيلينسكي "كن قوياً، كن شجاعاً، لا تخف. سنواصل العمل معك من أجل سلامٍ عادلٍ ودائم".

ومن المقرر أن يُشارك كوستا وفون دير لاين في قمة تضمّ نحو 15 زعيماً أوروبياً في لندن، يوم الأحد القادم، إلى جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

ويريد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر من جهته "دفع العمل الأوروبي بشأن أوكرانيا إلى الأمام، من خلال إظهار الدعم الجماعي الثابت للتوصل إلى سلام عادل ودائم وتسوية تضمن سيادة أوكرانيا وأمنها في المستقبل"، وفق ما ذكر مكتبه.

من ناحيتها، أعلنت كندا وأستراليا عن دعمهما أوكرانيا، بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي، في المكتب البيضاوي في واشنطن.

/انتهى/