إزاحة الستار عن كتاب "الضاحية المقدسة" في رثاء الشهيد السيد حسن نصر الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كتاب "الشهادة المقدسة" الذي تم جمعه تكريما وتخليدا لمكانة الشهيد السيد حسن نصر الله وشرح ثقافة المقاومة، هو عبارة عن مجموعة قصائد لـ 110 من شعراء ايران المعاصرين، وقد اعدت بأشكال مختلفة لرثاء هذه الشخصية البارزة في محور المقاومة.

انطلاقة فكرة كتاب "الضاحية المقدسة"

وفي بداية المراسم، تحجث الشاعر الايراني محمود حبيبي كسبي عن مسيرة اعداد هذا الاصدار الادبي، بالقول : بعد أيام قليلة من خبر استشهاد السيد حسن نصر الله، بدأنا بجمع قصائد الشعراء الناطقين بالفارسية التي ترثي السيد حسن، وبهمة من الشاعر أحمد بابائي، تم جمع 500 بيت شعر، وأخيرا وبعد عدة مراحل وصلنا إلى 118 قصيدة لـ 110 شعراء ، وهذه المجموعة هي القصائد التي كتبت حتى أربعين السيد حسن نصر الله.

واضاف الشاعر حبيبي كسبي : تم التأكيد في مقدمة هذا الكتاب على أن نصف المعركة، تجري في ساحة المعركة والنصف الآخر منه حدث في المشهد السردي وهذا يدل على أهمية الرواية.

وفي السياق، أوضح الشاعر أحمد بابائي نوعية وعدد القصائد التي جمعت في فترة قصيرة لكتاب "الضاحية المقدسة"، قائلا : في الأيام التي كنا فيها مشغولين بالعثور على الاشعار والتواصل مع الأشخاص، وضعنا حدا أدنى للكلمات ربما كان صارما بعض الشيء. ففي الواقع، كان هذا هو الحد الأدنى، والحد الأقصى، وقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام لجودة القصائد، وبالتالي فإن قصائد هذه المجموعة تتمتع بمستوى جودة عالٍ جدا.

وأكد بابائي على، ان هناك نقطة أخرى مهمة وهي أن أيا من القصائد الموجودة في هذا الكتاب لم يتم التكليف بها وان الكتاب لم يأتي نتيجة لطلب ما وهذا الامر يستحق النظر فيه جدا.مضيفا انه يمكن أن يكون هذا الموضوع مفيدا جدا لمهتمي الثقافة، لأنه في بعض الأحيان، على الرغم من التكاليف الباهظة والأعمال المخصصة، لا يتم إنتاج وتقديم عمل جيد، ومن الضروري معرفة العلاقة التي وجدها السيد حسن ومحور المقاومة مع الشعراء، بحيث تم إنتاج مثل هذه القصائد الراقية والدقيقة والواقعية في تاريخ الأدب.

بدوره، رأى الشاعر علي داوودي، بأن كتاب "الضاحية المقدسة" يعد تذكارا لجهود المجتمع الأدبي الذي هو ضمير الفن الحاضر دائما في الساحة، والذي تركه في تاريخ الأدب.

علما بان هذا الكتاب، يضم قصائد لكل من الشعراء الايرانيين : مصطفى محدثي خراساني، ايمان طرفة، سمانة خلف زادة، محمد مهدي عبد اللهي، كاظم رستمي، منصورة محمدي مزينان، محمد رضا طهماسبي، مهدية نجاد ابراهيم، هادي ملك بور، الهام نجمي، اكبر فرهنكيان، قاسم صرافان،مرتضى مولوي، محمد رسولي، واخرين.