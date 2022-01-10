شعراء فلسطین یقیمون مهرجان "نهج الشهيدين نهج العزة والكرامة"

وأفاد مراسل وكالة للأنباء، ان مؤسسة أدبنا الدولية اقامت بالتعاون مع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينين في مركز ابورمانة الثقافي بدمشق، امس الأحد، مهرجاناً شعريا تحت عنوان "نهج الشهيدين نهج العزة والكرامة"، إحياءٔ للذكرى السنوية الثانية لإستشهاد قادة النصر، بحضور المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية الدكتور سيد حميد رضا عصمتي، السيد عبدالطيف أدريس عضو المكتب التفيذي للاتحاد و ممثل مؤسسة أدبنا الدولية و حشد من الشعراء و الأدبا و الكتاب الفلسطينيين.

وتكلل الحفل بقراءة قصائد للشهيدين القائدين و و القدس و فلسطين و حق الأسرى و ذكر بطولات الشهداء الأبرار و ما قدموا في ساحات القتال ضد الصهاينة و الأشرار. كما قام المستشار الثقافي الدكتور حميد عصمتي بتكريم و رئيس المكتب التنفيذي لاتحتد كتاب و الصحفيين الفلسطينيين و ممثل مؤسسة أدبنا كل من، الشاعر فادي عيسى، والشاعر زكريا السيد، والشاعرة خلود قدورة، الشاعر رضوان قاسم، الشاعرفادي ابراهيم و إدارة المهرجان الأستاذ عمر جمعه.

إتحاد كتاب و الصحفيين الفلسطينيين تأسس في الستينات من القرن الماضي و هذا الإتحاد هو الحاضنة الكبيرة لأهم الكتاب و الشعراء العرب في الدول العربية و الإسلامية الذي خطت اقلامهم لفلسطين و القضية الفلسطينية الخالدة.

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