ملاكم إيراني يحطم الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من اللكمات في دقيقة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يحمل يوسف إيماني الرقم القياسي لأسرع عدد من اللكمات في دقيقة واحدة في العالم، وقد تم تسجيل رقمه رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باسم إيران.

وقال عن تحطيم أرقامه القياسية: "أنا ناشط في مجال الملاكمة منذ 18 عاماً، وفي مجال تحطيم الأرقام القياسية منذ أربع سنوات". لقد حققت رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس ثلاث مرات، وتم كسره مرة واحدة، ولكن بعد بذل الكثير من الجهد تمكنت من استعادته. لقد حققت الرقم القياسي لأكبر عدد من اللكمات الصحيحة في دقيقة واحدة بـ 449 لكمة صحيحة، وهو الرقم الذي كان يحمله في السابق الممثل الأمريكي بـ 412 لكمة صحيحة.



وتابع: "الرقم القياسي في الثلاث دقائق هو أيضا 1155 ركلة صحيحة، وهو ما تم تسجيله باسمي مرة أخرى في موسوعة غينيس، وقبل ذلك كان يحمله الممثل المصري بـ1035 ركلة". أهدي هذه التسجيلات لضحايا حادث منجم طبس لأن كل ما نقوم به هو احتراما للناس.

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