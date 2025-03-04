  1. إيران
  2. الرياضة
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٣١ ص

مخالفة الاتحاد الآسيوي بتغيير موعد مباراة النصر - استقلال

مخالفة الاتحاد الآسيوي بتغيير موعد مباراة النصر - استقلال

بعد مخالفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتغيير الموعد، سيتواجه استقلال والنصر في الموعد التي تم الإعلان عنه سابقًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن عبدالعزيز المريسل، الصحفي السعودي، أن النصر مع فريقين آخرين من السعودية قد طلبوا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الإياب مع استقلال من الساعة 21 بتوقيت المحلي إلى الساعة 22 بتأخير ساعة.

بالإضافة إلى النصر، كانت هناك طلبات مماثلة من فريق الهلال في نفس الوقت من الاتحاد الآسيوي. ومع ذلك، لم يقبل الاتحاد الآسيوي طلبات هذه الفرق الثلاثة وسمح لهم بإقامة المباريات في الساعات 21 أو 23.

سيتواجه النصر واستقلال، اللذان تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب في ملعب آزادی بطهران، يوم الاثنين 10 مارس في الساعة 21:30 (بتوقيت إيران) في مباراة الإياب على ملعب "أول بارك".

/انتهى/

رمز الخبر 1955124

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات