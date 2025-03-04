مخالفة الاتحاد الآسيوي بتغيير موعد مباراة النصر - استقلال

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن عبدالعزيز المريسل، الصحفي السعودي، أن النصر مع فريقين آخرين من السعودية قد طلبوا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الإياب مع استقلال من الساعة 21 بتوقيت المحلي إلى الساعة 22 بتأخير ساعة.

بالإضافة إلى النصر، كانت هناك طلبات مماثلة من فريق الهلال في نفس الوقت من الاتحاد الآسيوي. ومع ذلك، لم يقبل الاتحاد الآسيوي طلبات هذه الفرق الثلاثة وسمح لهم بإقامة المباريات في الساعات 21 أو 23.

سيتواجه النصر واستقلال، اللذان تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب في ملعب آزادی بطهران، يوم الاثنين 10 مارس في الساعة 21:30 (بتوقيت إيران) في مباراة الإياب على ملعب "أول بارك".

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