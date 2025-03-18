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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

الرئيس الايراني يهنئ نظيره الطاجيكستاني بقدوم عيد النيروز

الرئيس الايراني يهنئ نظيره الطاجيكستاني بقدوم عيد النيروز

هنأ الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان قدوم السنة الشمسة الجديدة وعيد النيروز إلى رئيس جمهورية طاجيكستان قائلا: "آمل أن نشهد في العام الجديد تطوراً ملحوظاً في العلاقات الودية بين البلدين وحالة حياة شعبينا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة حلول عيد النيروز القديم في رسالة.

وجاء في الرسالة: "أهنئكم من أعماق قلبي، والشعب العزيز في جمهورية طاجيكستان، بمناسبة حلول عيد النيروز العريق، عيد ولادة الطبيعة والأمل في مستقبل جيد، وبداية العام الشمسي الهجري 1404".

وأضاف: "الربيع هو نقطة التوازن في الطبيعة وأصل اللطف والتعاطف والنضارة. آمل أن نشهد في العام الجديد تحولا ملحوظا في العلاقات الودية بين بلدينا وحالة حياة شعبينا".

وختم بقوله: "أسأل الله العلي القدير لفخامته الصحة والتوفيق والخير والسعادة لشعب جمهورية طاجيكستان، ومزيداً من تطوير العلاقات والتعاون بين بلدان حضارة النيروز".

/انتهى/

رمز الخبر 1955677
جواد ماستری فراهانی

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