الرئيس الايراني يهنئ نظيره الطاجيكستاني بقدوم عيد النيروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة حلول عيد النيروز القديم في رسالة.

وجاء في الرسالة: "أهنئكم من أعماق قلبي، والشعب العزيز في جمهورية طاجيكستان، بمناسبة حلول عيد النيروز العريق، عيد ولادة الطبيعة والأمل في مستقبل جيد، وبداية العام الشمسي الهجري 1404".

وأضاف: "الربيع هو نقطة التوازن في الطبيعة وأصل اللطف والتعاطف والنضارة. آمل أن نشهد في العام الجديد تحولا ملحوظا في العلاقات الودية بين بلدينا وحالة حياة شعبينا".

وختم بقوله: "أسأل الله العلي القدير لفخامته الصحة والتوفيق والخير والسعادة لشعب جمهورية طاجيكستان، ومزيداً من تطوير العلاقات والتعاون بين بلدان حضارة النيروز".

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