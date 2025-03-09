https://ar.mehrnews.com/news/1955330/ ٠٩/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٤٣ م رمز الخبر 1955330 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٩/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٤٣ م بالصور..مراسم قراءة جزء من القرآن الكريم في بندر عباس تقام مراسم تلاوة القرآن الكريم ضمن حملة "الحياة مع الآيات" يوميا خلال شهر رمضان المبارك بحضور مختلف شرائح المجتمع في مرقد السيد مظفر (ع) في بندر عباس. قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس قراءة جزء من القرأن الكريم في بندر عباس رمز الخبر 1955330 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك أكثر من 36 ألف ايراني يؤدون العمرة في شهر رمضان أشهر الحلويات والمأكولات الايرانية في شهر رمضان المبارك سمات القرآن الكريم تلاوة القرآن بندر عباس شهر رمضان
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