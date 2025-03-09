  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٤٣ م

بالصور..مراسم قراءة جزء من القرآن الكريم في بندر عباس

بالصور..مراسم قراءة جزء من القرآن الكريم في بندر عباس

تقام مراسم تلاوة القرآن الكريم ضمن حملة "الحياة مع الآيات" يوميا خلال شهر رمضان المبارك بحضور مختلف شرائح المجتمع في مرقد السيد مظفر (ع) في بندر عباس.

رمز الخبر 1955330
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات