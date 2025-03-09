بالصور..مراسم قراءة جزء من القرآن الكريم في بندر عباس

تقام مراسم تلاوة القرآن الكريم ضمن حملة "الحياة مع الآيات" يوميا خلال شهر رمضان المبارك بحضور مختلف شرائح المجتمع في مرقد السيد مظفر (ع) في بندر عباس.