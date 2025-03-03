حماس للقمة العربية الطارئة: ندعوكم لمنع استمرار سياسة التجويع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "نقدر المواقف العربية والدولية المعلنة الرافضة لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة".

ودعا "مصر والمنظومة العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من استمرار سياسة التجويع التي تمهد لمخطط تهجير شعبنا في قطاع غزة بما يحمله من تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم وقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى توافق "حماس" على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وعلقت "حماس" على القرار معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد "الابتزاز الرخيص" و"جريمة حرب"، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء "إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية".