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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١٣ م

حماس: تهديد ترمب يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من اتفاق غزة

حماس: تهديد ترمب يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من اتفاق غزة

أعربت حماس عن رفضها للتهديدات الأميركية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الحركة يدعم مخططات بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، قال اليوم الخميس، إن التهديدات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكل دعما لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مخططاته ضد الفلسطينيين.

وقال القانوع إن تهديد ترمب المتكرر يشكل دعماً لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا.

وأكد المتحدث باسم حماس أن المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد أمس حركة حماس بأنها ستدفع ثمنا باهظا في حال لم تطلق سراح المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وطالب ترمب حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين فورا، وليس لاحقا بما في ذلك تسليم رفات القتلى منهم وإلا فإن الأمر سينتهي بالنسبة لكم.

/انتهى/

رمز الخبر 1955211
شیرین سماره

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