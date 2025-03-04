وزير صهيوني: نتنياهو سيقطع الكهرباء عن غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن "إيلي كوهين" وزير الطاقة في الكيان الصهيوني، أكد أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني سيستجيب لطلبه وسيقطع الكهرباء عن غزة.

وأضاف كوهين أن قطع الكهرباء هو الخطوة الأولى من بين إجراءات أخرى.

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في ظل تهديدات نتنياهو وأعضاء حكومته باستئناف الاعتداءات على غزة.

وفقًا لتقرير وكالة معا، أفادت القناة 12 في الكيان الصهيوني أن حكومة الاحتلال قد حددت مهلة لعدة أيام للإفراج عن أسرى صهاينة في قطاع غزة، وإلا ستعود إلى الحرب.

وبناءً على ما أفادت به القناة 12 العبرية مساء الاثنين، إذا لم تؤدِ المفاوضات مع حماس إلى "تقدم ملموس" أي الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين، فقد قررت حكومة "بنيامين نتنياهو" استئناف الحرب على قطاع غزة في غضون 10 أيام كحد أقصى.

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