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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٢٨ ص

باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج تركيبة دواء لعلاج الصرع

باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج تركيبة دواء لعلاج الصرع

يعتبر توبيراميت أحد الأدوية المهمة في علاج الصرع والصداع النصفي في إيران، وحتى سنوات قليلة مضت، كانت المادة الفعالة لهذا الدواء مستوردة بالكامل ولم تكن تنتج إلا على شكل أقراص أو كبسولات داخل البلاد. إلا أن الباحثيين المحليين نجحوا لأول مرة في إنتاجه في إيران وتحقيق الإنتاج الصناعي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه حصل هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "تركيب المكون الدوائي النشط توبيراميت"، على المركز الثالث بين مشاريع التطوير في مهرجان خوارزمي الدولي الثامن والثلاثين.

وقال مدير المشروع فرج الله مهنا زادة في حديث لوكالة فارس: "أحد أدوية الصرع هو توبيراميت". لقد ظهر جيل جديد من الأدوية التي تحتوي على بنية سكرية وليست هيدروكربونات. كنا نتطلع إلى صنع هذه الأنواع من المركبات. بدأنا في المختبر، ونجحنا، ثم انتقلنا إلى مراحل أعلى، حتى وصلنا إلى الإنتاج شبه الصناعي والصناعي.

وتابع: "هذه المادة الفعالة لم يتم إنتاجها محليا بل تم استيرادها مسبقا وتم تركيبها على شكل أقراص". تم إدخال المادة الفعالة ثم صياغتها في قرص. ولكننا قمنا بتصنيع المادة الفعالة في إيران لأول مرة. لقد تم استخدام هذه المادة الفعالة لعدة سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1955120

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