اختيار شعار "لنقرأ من أجل إيران" لمعرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن دار الكتاب والأدب الإيراني بأن إبراهيم حيدري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس المعرض، أوضح أن في فبراير 2025، تم إطلاق دعوة عامة لتقديم مقترحات لشعار المعرض، حيث تلقى المنظمون حوالي 1500 اقتراح.

وأضاف، بعد مراجعة جميع الشعارات المقترحة من قبل لجنة الخبراء، تم عرضها على مجلس سياسات المعرض، الذي اختار في النهاية "لنقرأ من أجل إيران" ليكون الشعار الرسمي لهذا العام.

ومن المقرر أن يُقام المعرض في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو 2025.

/انتهى/