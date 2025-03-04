بدء تصدير الغاز التركمانستاني إلى تركيا عبر الأراضي الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأت صادرات الغاز التركمانستاني إلى تركيا عبر الأراضي الإيرانية، حسبما أعلنته السلطات التركية ووسائل إعلامها رسمياً. رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من قبل المسؤولين الإيرانيين بهذا الخصوص.

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، امس الاثنين، بدء تصدير الغاز التركمانستاني إلى تركيا عبر إيران، قائلاً: "هذا الغاز سيلبي احتياجات مليون ونصف المليون منزل في العام الأول، ونحاول زيادة الكمية المستوردة في نهاية العام؛ ونسعى إلى تمديده لمدة خمس سنوات على هذا النحو، وبعد ذلك، سنواصل نقل الغاز عبر بحر قزوين وعبر أنابيب الغاز على المدى المتوسط والطويل، من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن كمية صادرات غاز تركمانستان إلى تركيا من الأراضي الإيرانية تبلغ في البداية 2 مليار متر مكعب سنويا (نحو 5 ملايين متر مكعب يوميا)، ويجري الجانبان محادثات لزيادتها في الأشهر المقبلة.

ووصف المسؤولون الأتراك السعر التنافسي لشراء الغاز من تركمانستان بأنه إنجاز للبلاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان الغاز التركماني سوف يحل محل صادرات الغاز الإيرانية المباشرة إلى تركيا، أو ما إذا كانت سعات نقل الغاز الفارغة إلى تركيا سوف تستخدم لنقل الغاز التركماني.

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