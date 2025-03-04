طالب إيراني يفوز بلقب زعيم المناخ المستقبل في عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان محمد رضا برادران مطيع، طالب الدكتوراه في هندسة المناظر الطبيعية بكلية الآداب بجامعة تربية مدرس، الممثل الإيراني الوحيد الذي فاز بلقب "زعيم المناخ المستقبل" في أسبوع المناخ العماني. وقد مُنح هذا اللقب له بعد جولتين من التحكيم من قبل الخبراء.

أسبوع عمان للمناخ يعد أحد أهم الفعاليات الإقليمية في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة، والذي يقام بمشاركة باحثين وخبراء وصناع قرار دوليين. سيتناول هذا الحدث تحديات المناخ، والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال.

يتم منح لقب "زعيم المناخ المستقبل" للباحثين والناشطين الشباب الذين لعبوا بخططهم ومبادراتهم الفعالة دورًا مهمًا في الحد من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة. في هذه المسابقة، تم تقييم المشاركين أولاً من قبل لجنة من المحكمين، وبعد هذه المرحلة، تمت دعوة المرشحين المختارين كمرشحين نهائيين لتقديم أعمالهم في معرض الابتكار الخاص بالحدث. وأخيرا، بعد عرض المشاريع والتحكيم النهائي من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الفائزين.

أقيم أسبوع المناخ العماني في الفترة من (24 إلى 27 فبراير 2025م) بمبادرة من هيئة البيئة العمانية وبالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقد وفر هذا الحدث منصة لتبادل وجهات النظر بين الخبراء العالميين حول تأثيرات تغير المناخ والتنمية المستدامة على منطقة الخليج الفارسي وإدخال حلول جديدة لمعالجة تحديات المناخ.

بالإضافة إلى المؤتمرات واللقاءات التخصصية، تم أيضًا عقد برامج مثل الدورات التدريبية، وورش العمل، والطاولات المستديرة، ومعارض الابتكار.

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