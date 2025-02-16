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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م

عارف يتحدث مع عائلة الطالب الإيراني الذي قتل نتيجة تعرضه لحادث سرقة

عارف يتحدث مع عائلة الطالب الإيراني الذي قتل نتيجة تعرضه لحادث سرقة

اعرب النائب الأول للرئيس الإيراني، محمدرضا عارف، عن تعاطفه وتعازيه مع عائلة الطالب الإيراني "أمير محمد خالقي" الذي قتل نتيجة تعرض لحادث سرقة بالقرب من سكنه الجامعي في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمدرضا عارف تحدث عبر الهاتف مع عائلة أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عاما في جامعة طهران والذي قُتل يوم الأربعاء 12 فبراير في حي كويي الجامعة، نتجية تعرضه لحادث سرقة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب عن تعاطفه مع عائلته واعتذر عن المشاكل التي نشأت.

وأضاف خلال لاتصال الهاتفي أن المسؤولون والأكاديميون يتعاطفون معكم في هذه المحنة ولفت إلى أنه يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير للحكومة وقوات الأمن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1954449
شیرین سماره

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