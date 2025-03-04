برنامج الأغذية العالمي: إيران واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن برنامج الأغذية العالمي أصدر بيانا اليوم الثلاثاء أكد فيه، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت التزامها بدعم اللاجئين من خلال توفيرهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وفرص المعيشة.

وأضاف البيان، أن برنامج الأغذية العالمي يقدم حاليا مساعدات غذائية وتعليمية ومعيشية لـ 33 ألف لاجئ أفغاني وعراقي يعيشون في 20 نقطة في جميع أنحاء إيران.

وفي سياق متصل، صرح "تاماكي تسوكادا" سفير اليابان في إيران، أن طوكيو تقدر الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإيرانية في تقديم خدمات صحية وتعليمية للاجئين الأفغان على قدم المساواة مع المواطنين الإيرانيين.