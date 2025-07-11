دبلوماسي ايراني : طهران وكابول تسعيان لعودة تدريجية وكريمة للرعايا الأفغان إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "بيكدلي" كتب عبر حسابه في منصة "إكس"، بأن وزارة الداخلية والمؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي اهتماما متزايدا في العملية الحالية لتنظيم وضعية المهاجرين والرعايا الأفغان غير الشرعيين، وذلك بالاستناد إلى مبادئ سياسة الجوار، لمواصلة عودة هؤلاء المهاجرين بشكل تدريجي ولائق.

وأشار الدبلوماسي الايراني إلى، أن "وتيرة التنسيق بين مسؤولي البلدين بهدف الإدارة الصحيحة لعودة المهاجرين اخذة بالتزايد"؛ مضيفا، أن "أي اقتراح أو رأي لتحسين عملية العودة وراحة الرعايا الأفغان أثناء عودتهم إلى بلادهم سيتم أخذه بعين الاعتبار".

وأعرب بيكدلي عن تقديره للجهود الحكومية والشعبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من اجل تقليل مشاكل اثناء عودة الرعايا الأفغان الى بلادهم، خاصة داخل المناطق الحدودية، قائلا : إن بذل المزيد من الاحترام والتعاطف في مجال العودة التدريجية والطوعية للرعايا الأفغان غير الشرعيين سيؤدي إلى تعزيز روابط الجوار بين الشعبين وتقوية العلاقات بين البلدين.

من جانب اخر، أعلن المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، "محمد رضا بهرامي" في حسابه على منصة "إكس" ايضا، عن محادثات افتراضية أجراها مع الممثل الخاص لباكستان المعني بشؤون أفغانستان "محمد صادق".

واعتبر "بهرامي" هذه المحادثات أنها "مفيدة"؛ مشيرا إلى أن المحور الرئيسي للنقاش تضمن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وأهمية تطوير التفاعل مع أفغانستان، واستمرار المساعدات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في هذا البلد.

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