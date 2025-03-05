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٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ ص

أمير قطر: تشكيل دولة فلسطينية مستقلة هو أساس الاستقرار والسلام

أمير قطر: تشكيل دولة فلسطينية مستقلة هو أساس الاستقرار والسلام

أكد أمير قطر، بعد مشاركته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة، أن تشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هو أساس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "تميم بن حمد آل ثاني" أمير قطر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شاركت في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة، وناقشنا آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة."

ونقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عنه قوله إن بلاده تدعو إلى توحيد الجهود وتعزيز الإجراءات والتنسيق الجماعي مع جميع الإخوة العرب لدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة بالكامل وفقًا للقرارات الدولية المشروعة.

وانتهى الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية مساء الثلاثاء في القاهرة بإقرار قرار مصر لإعادة إعمار غزة، وتأكيد القادة العرب المشاركين في هذا الاجتماع على رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955165

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