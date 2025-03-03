منظمة التعاون الإسلامي: الحصار الصهيوني على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة سبأ، أن المنظمة التعاون الإسلامي أعتبرت في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وقالت إن الحصار الصهيوني غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي،و قوة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة في الارض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

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