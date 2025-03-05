انطلاق الدورة الـ32 من معرض طهران الدولي للقرآن الكريم في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام الدورة الثانية والثلاثين لمعرض القرآن الكريم اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة 12 يوما تحت شعار "القرآن منهج الحياة".في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران.

ویذکر أن رئيس معرض القرآن الكريم في طهران، "حميدرضا ارباب سليماني" أعلن أن الدورة الثانية والثلاثين لمعرض القرآن الكريم ستقام في الفترة من 5 إلى 16 مارس/آذار في مصلى طهران .

وأردف قائلا : تبدأ الدورة الـ 32 من المعرض الدولي للقرآن الكريم في 5 من شهر مارس الجاري، وستستمر حتى 16 من هذا الشهر في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران ويمكن للراغبين زيارة المعرض من الساعة 16 حتى 23 في أيام الأسبوع العادية ومن 14 حتى 23 في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال أرباب سليماني إن شعار هذا المعرض هو "القرآن منهج الحياة"، وأضاف: "هذا العام هو العام الوحيد الذي يقام فيه معرضان للقرآن الكريم في عام شمسي واحد وفي الواقع فإن الحدث الوحيد الذي يتم التخطيط له في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وفقاً للتقويم القمري هو معرض القرآن الكريم".

وأوضح أن المعرض الثاني والثلاثين يتناول محاور مهمة، لكن الأسرة والطفل والناشئة ستكون محور البرامج...اضافة إلى ذلك، سيضم المعرض هذا العام 37 قسماً للمحتوى ولجنة تنفيذية، ومن مميزات المعرض هذا العام تواجد المؤسسات الثقافية والشعبية كما سيشارك في قسم المنظمات 15 منظمة ومؤسسة حكومية وأكثر من 120 دار نشر دينية تعرض 4300 عنوان كتاب، وسيتم الكشف عن 9 أعمال جديدة متعلقة بموضوع القرآن الكريم خلال هذه الفترة، كما سيكون لدينا 58 جلسة متخصصة و26 لقاء قرآني.

وفي إشارته إلى القسم الدولي من المعرض، قال: "15 دولة إسلامية ستكون حاضرة هذه المرة، ومن المؤكد أن ضيوفاً خاصين سيأتون معهم".

ومن المقرر أن يشهد المعرض هذا العام أكثر من 58 لقاء متخصصًا و26 لقاءً قرآنيًا، كما سيقام حفل تكريم لخدام القرآن في الأيام الأخيرة للمعرض بحضور رئيس الجمهورية.

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