  1. إيران
  2. المجتمع
١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٣٧ م

عصر اليوم؛

انطلاق أعمال المعرض الدولي للقران الكريم في طهران

انطلاق أعمال المعرض الدولي للقران الكريم في طهران

بدأ عصر اليوم السبت مراسم افتتاح المعرض الدولي للقران الكريم لنسخته التاسعة والعشرين، في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران، برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، وحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، وعدد من المسؤولين ونواب البرلمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم افتتاح معرض القران الكريم الدولي في طهران التي تزامنت مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، قد شهدت تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الايراني الفائز بالمركز الاول لمسابقات القران الكريم الدولية هذا العام، "هادي موحدي امين".

وتم خلال الافتتاح عرض تقرير مصور حول النشاطات المحققة من قبل الجنة المنظمة خلال الشهرين الاخيرين، التي تكللت بالنجاح في اقامة المعرض بالوقت المحدد؛ ومن ثم ادلى رئيس البرلمان و وزير الثقافة كلمة الافتتاح.

وتتواصل نشاطات الاجنحة المشاركة في معرض القران الكريم الدولي بطهران، على مدى اسبوعين من الساعة الخامسة والنصف الى الحادية والنصف مساء؛ لتختتم في 29 نيسان / ابريل الحالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1923121
https://ar.mehrnews.com/news/1923121/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات