انطلاق أعمال المعرض الدولي للقران الكريم في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم افتتاح معرض القران الكريم الدولي في طهران التي تزامنت مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، قد شهدت تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الايراني الفائز بالمركز الاول لمسابقات القران الكريم الدولية هذا العام، "هادي موحدي امين".

وتم خلال الافتتاح عرض تقرير مصور حول النشاطات المحققة من قبل الجنة المنظمة خلال الشهرين الاخيرين، التي تكللت بالنجاح في اقامة المعرض بالوقت المحدد؛ ومن ثم ادلى رئيس البرلمان و وزير الثقافة كلمة الافتتاح.

وتتواصل نشاطات الاجنحة المشاركة في معرض القران الكريم الدولي بطهران، على مدى اسبوعين من الساعة الخامسة والنصف الى الحادية والنصف مساء؛ لتختتم في 29 نيسان / ابريل الحالي.

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