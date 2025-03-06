بزشكيان يزور معرض الادوية والتجهيزات الطبية شرقي طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس معرض الادوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المقام في واحة العلم والتكنولوجيا شرقي طهران.

وتمت هذه الزيارة في اطار زيارة رئيس الجمهورية لمدن شرق محافظة طهران ضمن جولاته على محافظات البلاد.

وتعرض اكثر من 30 شركة عضو في واحة العلم والتكنولوجيا في برديس (شرقي طهران) انجازاتها ومنتجاتها بما في ذلك الادوية ومعدات غرفة العمليات ووحدة العناية المركزة والغسيل الكلوي وغيرها.

وهذه المنتجات المعرفية، هي من انتاج الداخل وجعلت البلاد في غنى عن استيراد قسم كبير من الادوبة والمعدات الطبية من الخارج. ودخلت المعدات الطبية المعروضة في المعرض، مرحلة الانتاج التجاري والصناعي ويتم استخدامها في المستشفيات والمراكز العلاجية بالبلاد.