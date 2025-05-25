أكثر من 85 ألف حاج إيراني يؤدون فريضة الحج لهذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتوافد قوافل ضيوف الرحمن الإيرانيين إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة، إذ يبلغ عددهم حاليا اكثر من 45 ألف حاج من أصل أكثر من 85 ألف حاج يستعدون لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقال رئيس شؤون الحجاج الإيرانيين، ناصر حويزاوي:" 57 فندقا في مكة المكرمة، و20 فندقا في المدينة المنورة تستقبل حجاج الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتقدم كل الخدمات اللازمة خلال موسم الحج".

ويستمر وصول الأعداد المتبقية من الحجاج الايرانيين حتى الـ5 من ذي الحجة القادم عبر 3 منافذ جوية سعودية وهي المدينة المنورة وجدة ومطار طائف.

وقال رئيس شؤون الحجاج الايرانيين ناصر حويزاوي: "والحجاج الكرام جاؤوا عبر مطارين بالمدينة المنورة وجدة ، وقسم منهم ينزلون على مطار طائف".

ويتوجه هذا العام اكثر من 85 ألف حاج ايراني إلى الديار المقدسة من مختلف مطارات ايران لأداء مناسك الحج حيث بدات الرحلات الجوية لنقل الحجاج الايرانيين في الـ5 من أيار/مايو وستستمر حتى نهاية هذا الشهر.

وتشهد عملية نقل الحجاج من ايران إلى السعودية انسابية ملحوظة في ظل التعاون الوثيق بين الجانبين حيث يتم نقل الحجاج الايرانيين عبر رحلات إيرانية وسعودية مشتركة بمعدل 20 رحلة يومية.

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