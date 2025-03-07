وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان المرصد السوري لحقوق الانسان قد افاد في وقت سابق، مقتل 44 شخصا الخميس، بينهم 4 مهربين وجندي تركي، وان هؤلاء الضحايا قتلوا بظروف مختلفة أمس الخميس المصادف السادس من آذار 2025.

وقد لقي رجل مصرعه في المستشفى الحكومي في السويداء، بعدما أصيب بطلق ناري في المدينة، اخترق عضده وخرج من صدره، على يد مسلحين مجهولين.

وقُتل أربعة من المهربين خلال الاشتباكات العنيفة على الحدود السورية الأردنية إثر محاولة المهربين تهريب مواد محظورة إلى الأردن.

الاشتباكات متواصلة باللاذقية ومقتل 16 عنصرا من اتباع الجولاني

ومن جهتها، افادت منصات المعارضة السورية عن مقتل و فرار المئات من قوات الشرع من المقرات الأمنية والعسكرية في طرطوس و اللاذقية و جبلة وحماه وسهل الغاب.

وفي تحديث ميداني، افادت منصات المعارضة، ان رجال فصائل المقاومة اسقطوا طائرتين مسيّرتين من طراز "شاهين"، تابعتين للهيئة في الساحل السوري، وذلك في عملية نوعية تؤكد تفوق المعارضين ميدانياً.

وأوضحت المنصات انه في كمين محكم، تمكن معارضو المقاومة الشعبية السورية من استهداف وتصفية قوة تابعة لعناصر هيئة تحرير الشام أثناء تحركها نحو الساحل السوري عبر طريق M4، حيث تم القضاء على جميع أفراد القوة، ومن بينهم قيادي بارز.

كما قامت فصائل المقاومة في اللاذقية بالسيطرة على الطائرات التي استهدفت المدنيين في قرية بيت عانا، وأسرت جميع الطيارين، كما قامت فصائل المقاومة بقتل ابن وزير دفاع حكومة عناصر الجولاني، بعد محاصرته برفقة عدد من العناصر الآخرين في الساحل السوري.

وكذلك فرضت فصائل المقاومة سيطرتها الكاملة على مقر القيادة البحرية في اللاذقية، موجهة ضربة استراتيجية قاصمة لأعدائها وأعوانهم.

وفي تحديث ميداني جديد، نشرت المقاومة السورية قائلة، ان كمائن الموت واصلت حصد رؤوس عناصر هيئة تحرير الشام في الساحل السوري، حيث كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط انهيار في صفوفها.

وقد فرضت فصائل المقاومة سيطرتها على منطقة الدريكيش وشعبة الحرب وناحية جنينة رسلان، وتوسع نطاق عملياتها في مصياف بمحافظة حماة.

كما نفذت فصائل المقاومة عمليات أسر ناجحة، حيث وقع 37 عنصراً من اتباع الجولاني في قبضة الممقاومين بريف طرطوس، حيث بسط المقاومون سيطرتهم على سلاح المدفعية في قمة النبي يونس "أعلى نقطة استراتيجية في الساحل".

وفي ضربة نوعية استهدفت عناصر الهيئة، نجحت وحدات المقاومة في تحييد مركبة محملة بعناصر هيئة تحريرالشام، كانت تستهدف منازل المدنيين والمقار الحكومية في طرطوس، لتضاف إلى سلسلة العمليات الدقيقة التي قصمت ظهر أعدائها.

وعند مدخل اللاذقية، وقع رتل عسكري تابع لهيئة تحرير الشام في فخ المقاومة، حيث تم استهداف آلياتهم وإيقاع خسائر جسيمة في صفوفهم.

كما دارت معارك عنيفة في محيط تلكلخ بريف حمص، حيث خاضت فصائل المقاومة قتالاً ضارياً ضد عناصر هيئة تحرير الشام وأوقعت في صفوفها الخسائر.

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