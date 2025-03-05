خطة جديدة لتل أبيب ضد سوريا بميزانية "مليار دولار"

أفادت وكالة مهرللأنباء، انها أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن نيته دفع أكثر من مليار دولار لمساعدة الطائفة الدرزية في سوريا.

وجاء في التقرير أن تل أبيب تسعى لتحريض الدروز السوريين على معارضة الحكومة الجديدة في البلاد.

ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي هو إنشاء حكومة ذاتية في جنوب سوريا وتفكيك هذا البلد.

أحد القادة البارزين للدروز في جنوب سوريا قال: "نحن لا نسعى للحرب ولا نريد أن تكون سوريا طائفية".

وكان نتنياهو قد دعا سابقًا إلى دعم الدروز في جنوب سوريا.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "روسيا اليوم" في تقرير له حول ردود فعل الدروز السوريين على تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة التي دعمهم فيها، أن طلب نتنياهو لدعم هذه الطائفة أثار ردود فعل سلبية بينهم.

على الرغم من أنهم غير راضين عن الوضع الحالي في سوريا، إلا أنهم لا يزالون يؤكدون على انتمائهم السوري ودعمهم لبلدهم. يدرك الدروز أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى للاستفادة من الفوضى في سوريا.

وأكد الشيخ أدهم عبد الحق، أحد سكان مدينة السويداء، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقول شيئًا ويفعل عكسه في الخفاء. هذا النظام يسعى لتحقيق مصالحه وتفكيك سوريا.

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