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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ ص

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً على طرطوس

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً على طرطوس

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عدواناً على منطقة طرطوس، غربي سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "سانا" انه نفذت طائرات الاحتلال غارات على طرطوس، مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، بينما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهداف.

وبدوره، أعلن "جيش" الاحتلال مهاجمته موقعاً عسكرياً في القرداحة، يحتوي على أسلحة "للنظام السوري السابق"، مضيفاً أنّه تقررت مهاجمة بنى تحتية في الموقع.

يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ، في الـ16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عدواناً على طرطوس.

وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن الدخان يتصاعد عند جسر بلاطة غربية.

وأضافت: "توقعات بحصول عدوان اسرائيلي على نقطة عسكرية قريبة من أوتوستراد طرطوس بانياس عند بلاطة غربية".

/انتهى/

رمز الخبر 1955117

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