حرس الثورة يعلن عن تفكك شبكة مزعزعة للامن والاستقرار في جنوب غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن معاونية العلاقات العامة في فيلق ولي العصر (عج)، في بيان لها اليوم الجمعة،بأنه وبفضل الجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل جنود صاحب العصر والزمان (ع) المجهولين في فرع المعلومات والامن لفيلق ولي العصر (عج) في خوزستان، تم تفكيك شبكة کانت تعمل على زعزعة السلام والأمن النفسي للشعب الايراني.

وتابع البيان: عبر تشكيل شبكة داخل البلاد وخارجها، قامت عناصر هذه الشبكة المخلة بالامن بفبركة أخبار كاذبة ومزيفة ونشرها في وسائل الإعلام الأجنبية، وانتاج محتويات في مواقع التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع تحريض الشباب على الإضرار بالممتلكات العامة.

واضاف بيان فيلق ولي العصر (عج) : وعلاوة على عمل هذه الشبكة الاعلامية، فانها نشطت أيضا في الأنشطة الميدانية لإثارة الاضطرابات عبر تشكيل شبكة من السجناء الأمنيين المفرج عنهم.

واوضح البيان انه وعلى الرغم من ذلك، الا انه وبفضل الجهود المتواصلة على مدار الساعة من قبل جنود صاحب العصر و الزمان (ع) المجهولين في خوزستان، تم التعرف على هذه الشبكة والقاء القبض على عناصرها وتفكيكها.

وفي نهاية هذا البيان، ومع تقديره لثقة الشعب وتعاونه مع قوات الامن، وأكد فيلق ولي العصر (عج) التابع لحرس الثورة الاسلامية في خوزستان، على جهوزيته لتلقي أي تقارير عامة عن أنشطة وتحركات مشبوهة.

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