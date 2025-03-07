وزارة الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استدعى مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية علي رضا يوسفي، السفير البريطاني لدى طهران هوغو شورتر، ردا على المزاعم المتكررة التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها مسؤولون بريطانيون كبار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتهامها بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، وتم نقل احتجاج بلادنا الرسمي في هذا الصدد إليه.

وقال مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية في هذا الاستدعاء إن المواقف المتحيزة والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة للمسؤولين البريطانيين ضد إيران تتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، ومن شأنها أن تزيد من عدم ثقة الشعب الإيراني في السياسات البريطانية تجاه إيران ومنطقة غرب آسيا.

وأكد يوسفي على ضرورة إعادة النظر وإصلاح النهج غير البناء للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني.

وأوضح السفير البريطاني أنه سينقل الأمر إلى حكومته.

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