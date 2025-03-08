إلحاق زورقين بحريين بطول 50 قدماً إلى القوة البحرية للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت مراسم إلحاق زورقين بحريين بطول 50 قدماً بحضور الأدميرال الثاني "فرامرز بماني"، معاون التعليم في القوة البحرية، والأدميرال الثاني "أبوطالب مطلبی"، قائد جامعة العلوم البحرية الإمام الخميني (ره)، وعدد من القادة والرؤساء في المجموعة التعليمية لهذه الجامعة.

وأعرب الأدميرال الثاني أبوطالب مطلبی في هذه المناسبة عن شكره لجميع العاملين الذين بذلوا جهوداً في الأمور المتعلقة بالإلحاق، وأكد في جمع القادة والعاملين في الجامعة أن تعليم الطلاب هو محور جميع أنشطة الجامعة.

وأضاف أن هذا الإلحاق يأتي في إطار تدابير الأدميرال قائد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، وكذلك لزيادة القدرة التعليمية للجامعة.

وأشار إلى أن هذين الزورقين قد تم تخصيصهما لأغراض التدريب العملي للطلاب وتنفيذ البرامج التعليمية.

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