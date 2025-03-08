رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركمانية یعلن عن تشکیل ائتلاف اقتصادي مشترك مع ترکمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركمانية المشتركة "رمضان بهرامي"، اليوم السبت، بأن إنشاء الائتلاف الاقتصادي الإيراني- التركماني، والذي لاقى ترحيبا واسعا من قبل الناشطين الاقتصاديين، يخلق فرصة ثمينة لتنظيم التجارة وتسهيل الاستثمار وإزالة الحواجز التجارية بين البلدين.

واكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية التركمانية المشتركة على دور الائتلاف الاقتصادي الإيراني- التركماني في التنمية المستدامة للعلاقات التجارية ،معتبرا اياه أداة فعالة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار وتسهيل التفاعلات الاقتصادية، مضيفا انه يوفر منصة متماسكة للتواجد المستهدف للجهات الاقتصادية الفاعلة في السوق التركمانية وسيخلق قدرات جديدة لتوسيع التعاون الثنائي.

واشار بهرامي الى ان هذه الآلية الجديدة، تم اطلاقها بمشاركة القطاع الخاص وفي إطار التعاون بين إيران وتركمانستان، ويمكنها زيادة حجم التبادلات التجارية وخفض تكاليف التجارة والمساعدة في تعزيز التفاعلات الاقتصادية الإقليمية.

ورحب بهرامي بالتعاون المكثف للناشطين الاقتصاديين مع هذا المشروع، معتبرا ان تعاون الشركات الإيرانية في هذا الائتلاف سيضع الأساس للنمو المستدام للتجارة الثنائية وسيجعل الطريق لدخول أسواق آسيا الوسطى أكثر سلاسة.

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