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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:٠٩ م

21 بالمائة زيادة في معامل اعادة تدوير حقل "بارس الجنوبي" للغاز

21 بالمائة زيادة في معامل اعادة تدوير حقل "بارس الجنوبي" للغاز

قال منفذ مشروع تقوية ضغط حقل "بارس الجنوبي" للغاز ان معامل اعادة التدوير في الحقل يزداد من 54 ألى 75 بالمائة مع تنفيذ هذا المشروع، وسيكون له قيمة اقتصادية تبلغ 780 مليار دولار للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف محمد مهدي توسلي بور اليوم السبت ان حقل بارس الجنوبي مشترك بين ايران وقطر ويوفر 70 بالمائة من الغاز المستهلك و 40 بالمائة من المادة المستخدمة في انتاج البنزين في البلاد.

واوضح اننا دخلنا حديثا، عمر النصف الثاني للاستخراج من هذا الحقل المشترك، ومثله مثل جميع حقوق الغاز والنفط في العالم، عندما ندخل عمر النصف الثاني، يصاب الحقل بانخفاض في الضغط والانتاج، لذلك كان لا بد من اتخاذ اجراءات لهذا الغرض.

واوضح اننا اخذنا بانظر الاعتبار لهذا الغرض، سبعة مجمعات او مراكز لتقوية الضغط.

واكد انه بعد التنفيذ الكامل لهذا المشروع، فاننا سنشهد زيادة في معامل اعادة تدوير حقل بارس الجنوبي بنسبة 21 بالمائة اي من 54 الى 75 بالمائة موضحا ان العائد المالي والقيمة الاقتصادية للغاز والموائع الغازية الناتجة عن تنفيذ المشروع، تصل الى اكثر من 780 مليار دولار.

رمز الخبر 1955294

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