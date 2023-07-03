إيران ستربح ۳۰۰ مليون دولار من استخراج الايثان من حقل بارس الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن خطة زيادة إنتاج غاز الإيثان في ۹مصافي تكرير لمجمع بارس الجنوبي للغاز، قال جواد أوجي: "يتم حاليا استخراج أكثر من ۷۰۰ مليون متر مكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي، ومع تدشين خطة تطوير المرحلة الحادية عشرة لهذا الحقل المشترك، سيزداد الإنتاج."

وأوضح وزير النفط الإيراني: "في الوقت الحالي، يتم استخراج ۶۶٪ من الإيثان المنتج في مصافي بارس الجنوبي والباقي يتم حقنه في خط الأنابيب الوطني وحرقه".

وأشار وزير النفط إلى أنه من المقرر أن يٌستخرَج الإيثان من ۱۸ مرحلة من حقل بارس الجنوبي، وانه سيحقق للبلاد ربحاً يتراوح بين ۲۵۰ و ۳۰۰ مليون دولار سنوياً، حيث سيتم تدشين هذا المشروع خلال الشهرين المقبلين".

وبحسب وزير النفط، فإن استخراج الإيثان في مصافي حقل بارس الجنوبي، يجلب قيمة مضافة وفرص عمل للبلاد.

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