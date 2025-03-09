إسلامي: على الوكالة الذرية أن تكون احترافية وتبتعد عن التسيس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبّر عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية الإيرانية في حديثهم مع شبكة لبنانية عن آرائهم حول القضايا الدولية.

اللواء "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصف في حديثه للميادين خطة "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة بشأن غزة بأنها مجرد "تصريحات عاطفية" لا "تملك قابلية التنفيذ، والشعب الفلسطيني سيثبت ذلك".

اللواء "سيد عبدالرحيم موسوي" قائد الجيش الإيراني قال إن "لا عاقل يمكنه قبول التفاوض تحت الضغط والعقوبات".

"محمد إسلامي" نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية قال أيضًا لهذه الشبكة اللبنانية: نتوقع أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاحترافية وأن تمتنع عن التسيس.

كما قال "حسن روحاني" الرئيس السابق لإيران إن الأمريكيين لم يحققوا أي نجاح في مواجهتهم مع إيران في القضايا السياسية والدولية.

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