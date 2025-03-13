اللواء باقري: الحركة المتسارعة في العلم والتكنولوجيا ستستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رافق اللواء باقري في هذه الجولة التفقدية، كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وعدد من مساعدي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة.



واعتبر اللواء باقري ان اهم مهمة القوات المسلحة تتمثل في الدفاع وامن البلاد.



واكد ان واحة الشهيد الفريق سليماني للعلم والتكنولوجيا بجامعة الامام الحسين (ع) هي مجموعة رائدة في مجال العلم والمعرفة مؤكدا ضرورة ان تتزايد الجهود في هذه الجامعة.



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