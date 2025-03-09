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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٢٠ م

الالاف من المواطنيين السوريين يتوجهون نحو الحدود اللبنانية

الالاف من المواطنيين السوريين يتوجهون نحو الحدود اللبنانية

فر آلاف المواطنين السوريين من المناطق الساحلية، هرباً من القتل الوحشي للمدنيين على يد عناصر نظام الجولاني الإرهابي، ويتوجهون نحو الحدود اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن الحدود الشمالية للبنان تشهد حركة تنقل كبيرة للمواطنين السوريين منذ عدة أيام وتحديداً منطقة عكار الحدودية.

وتابع النائب اللبناني سجيع عطيه قائلا: نشهد موجات ضخمة من اللاجئين السوريين على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا.

وأضاف وصل آلاف السوريين إلى عكار من ست قرى علوية، ويعيش العشرات منهم في منزل واحد. وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 10 آلاف في يوم واحد.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني قام بقصف المعابر الرسمية بين لبنان وسوريا وحاليا لا يوجد أي معبر رسمي بين البلدين.

رمز الخبر 1955326
شیرین سماره

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