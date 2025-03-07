محافظ طرطوس یعلن عن تمديد حظر التجوال حتى غدا السبت نتيجة التطورات الأمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد اعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تمديد حظر التجوال في مدينة طرطوس حتى يوم غد السبت عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما اكد محافظ طرطوس الاخبار المنتشرة بان من يريد المشاركة في صلاة الجمعة فقط هو من يحق له المغادرة.

هذا، وسيتم تأجيل كافة امتحانات كليات جامعة طرطوس التي كان من المفترض إجراؤها غدا إلى وقت آخرلم يحدد بعد، كما تم تأجيل امتحانات جامعات اللاذقية والمراكز العلمية إلى موعد آخر.

وقد انتفض أهالي الساحل السوري (غرب سورية)، بما في ذلك مدينتي اللاذقية وطرطوس، مساء يوم امس الخميس، وخرجوا بمظاهرات ضد سياسات الحكومة السورية الجديدة برئاسة "الجولاني".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر إخبارية سورية أن المئات من أهالي اللاذقية وطرطوس تظاهروا في سورية ضد حكام دمشق وهجمات أنصارها في الساحل السوري.

ووقعت على إثر هذه التظاهرة اشتباكات عديدة بين المتظاهرين وقوات الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الجولاني.

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