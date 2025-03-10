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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٥٦ م

كابول تؤكد على تعزيز العلاقات الأخوية مع طهران

كابول تؤكد على تعزيز العلاقات الأخوية مع طهران

شدد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان، ذبیح الله مجاهد، على القواسم المشتركة الثقافية والدينية بين افغانستان وإيران واعتبر تطوير العلاقات الثنائية مع طهران أولوية لكابول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف مجاهد، في مؤتمر صحفي، الکیان الإسرائيلي بالمغتصب والمجرم واعتبر خطة حل الدولتين غير مقبول.

وتابع: "أفغانستان دولة مستقلة ولا تقبل أي ضغوط خارجية".

ورداً على تصريحات دونالد ترامب، طالب بإلغاء عقوبات واشنطن على كابول وأعلن أن الغنائم التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة ستبقى في أفغانستان.

كما أكد هذا المسؤول الأفغاني ردا على تصريحات مسؤولين باكستانيين: "إن حركة طالبان دمرت تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بعد سيطرتها على كابول".

وذكر: "إن تنظيم داعش يعمل ضد أفغانستان من الدول المجاورة، لكنه لا يعتبر تهديدا كبيرا وطلب من باكستان التعامل مع الجماعات الإرهابية وأكد أن انعدام الأمن في البلاد ناجم عن مشاكلها الداخلية".

/انتهى/

رمز الخبر 1955375

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