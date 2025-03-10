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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٠٣ م

العراق سيحل ضیفا خاصا في معرض طهران الدولي للکتاب

العراق سيحل ضیفا خاصا في معرض طهران الدولي للکتاب

سیشارك العراق کضیف خاص في الدورة الـ36 من معرض طهران الدولي للکتاب الذي سيقام في شهر مايو القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محسن جوادي، وکیل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالإنابة وأحمد فکاك البدراني وزیر الثقافة والسیاحة العراقي قالا خلال لقاء الیوم الإثنین، أنه تم الإتفاق علی مشارکه العراق في الدورة الـ36 لمعرض طهران الدولي للکتاب باعتباره ضیفا خاصا.

وشدد الجانبان خلال اللقاء علی تعزیز العلاقات الثقافية وتوسیع التعاون الثنائي في مجال النشر والکتب.

يذكر انه یستضیف معرض طهران الدولي للکتاب کل سنة الکتاب ودور النشر والمهتمین بالکتب من مختلف أنحاء العالم کأکبر حدث ثقافي في إيران، ومشارکة العراق کضیف خاص یمکن أن یمهد الأرضیة لتطویر العلاقات الثقافیة بین البلدین.

وتقام فعالیات المعرض خلال الفترة من 7 -17 مایو/أیار 2025 في مصلی الإمام الخمیني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955377
شیرین سماره

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