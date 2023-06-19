وزير الثقافة القطري يؤكد ضرورة التقريب بين الشعبين الايراني والقطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الثقافة القطري، الشیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثان، مع نائب وزير الثقافة الايراني ياسر احمد وند، اليوم الاثنين على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب الـ 32.

واعرب الشيخ ال ثاني، عن تقديره لقاء مشاركة الوفد الايراني في معرض الدوحة للكتاب، واصفا حضور الجناح الايراني في المعرض الجاري، يختلف عن الدورات سابقة.

كما لفت الى التداعيات الايجابية المترتبة على تنظيم الاسابيع الثقافية بين ايران وقطر، وبما يتيح المزيد من فرص التعاون الهادف الى تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

الى ذلك، قدم نائب وزير الثقافة الايراني تقريرا حول وضع النشر والكتاب في ايران، داعيا في سياق رفع مستوى العلاقات والتعاون مع قطر، الى تطوير نطاق التعاون الثقافي بين البلدين.

واعرب المسؤول الايراني، في هذا اللقاء، عن تقديره لكرم الضيافة والاستقبال الذي قدمته السلطات القطرية للوفد الايراني المشارك في معرض الكتاب الدولي بالدوحة، وجهود الجانب القطري في هذا السياق، وايضا مشاركة قطر كضيف شرف على معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب.

وقد حضر هذا اللقاء، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى قطر "حميد رضا دهقاني" والمستشار الثقافي الايراني في هذا البلد "علي بختياري"، الى جانب المدير التنفيذي لدار الكتاب والادب في ايران.

علما ان معرض كتاب الدوحة الدولي، بدا اعماله منذ 12 حزيران الجاري، ويستمر لغابة 21 من الشهر ذاته؛ بمشاركة 500 دار نشر من 37 دولة في انحاء العالم.

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