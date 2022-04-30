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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٠٣ م

في الفترة من 11 إلى 21 مايو من هذا العام؛

قطر ستحل ضیف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

قطر ستحل ضیف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

أعلن رئيس معرض طهران الدولي للكتاب الثالث والثلاثين عن اختيار قطر كضيف خاص لهذه الفترة من معرض الكتاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس معرض طهران الدولي للكتاب یاسر احمدوند، إن قطر بسبب قواسمها الثقافية والدینية المشترکة وتشابهها الأدبي في مجال النشر تکون من أولويات الاختيار كضيف شرف لمعرض هذا العام.

واضاف: سیتواجد وزیر الثقافة القطري، رئیس معرض الدوحة للکتاب ومجموعة من الکتاب والناشرین القطریین البارزین في ایران، وباغتنام هذه الفرصة سنحاول عقد اجتماعات تبادل الافکار بين الكتاب والناشرين من البلدين.

وسيقام معرض طهران الدولي الثالث والثلاثين للكتاب في الفترة من 11 إلى 21 مايو من هذا العام حضوريا في مصلى الإمام الخميني بطهران وافتراضيا على موقع ketab.ir.

/انتهى/

رمز الخبر 1923417
https://ar.mehrnews.com/news/1923417/

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