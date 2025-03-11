إنجاز جزء آخر من ممر التنمية الذي يربط الغرب بالشرق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضافت "فرزانه صادق" خلال مراسم افتتاح 29 كيلومترًا من الطريق السريع مراغه – هشترود: "أفضل وسيلة للتغلب على العقوبات الظالمة التي يفرضها الأعداء هي تطوير الممرات، لأن التجار يفكرون في أمان نقل بضائعهم ولا يولون اهتمامًا للعقوبات."

وأكد على ضرورة ربط الطريق السريع مراغه – هشترود بتمرتشين قبل انتهاء ولاية الحكومة الرابعة عشرة، وفيما يتعلق بالموارد المالية لهذا المشروع، أضاف: "تتمتع هذه المنطقة بأراضٍ خصبة، ومن خلال إنشاء مدن جديدة يمكن تأمين الموارد المالية للطريق السريع مراغه – هشترود وربطه بتمرتشين."

كما أعرب وزير الطرق وبناء المدن عن شكره لجميع المسؤولين السابقين، ومقر خاتم الأنبياء، وبنك سبه، وأكد: "بفضل التعاون بين المسؤولين ودعم الشعب، وفي ظل الظروف التي تفرض فيها العقوبات الظالمة على البلاد، قمنا أمس بافتتاح ممر تشابهار إلى زاهدان، واليوم قطعة من ممر تمرچين إلى سرخس (الطريق السريع مراغه – هشترود)."

وأشارت "صادق" إلى أن تطوير الممرات يؤثر على صناعة النقل والسياحة، وأوضح: "الأعداء الآن في حالة من الإحباط، حيث يتساءلون كيف يستمر مسار تطوير بلدنا رغم العقوبات."

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