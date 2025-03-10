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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ م

إيران ستمتلك 30 ألف ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة

إيران ستمتلك 30 ألف ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة

أعلن المجلس الاقتصادي للحكومة الايرانية عن قرار إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدات والآلات لمشروع إنشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط (25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الوطنية قرار المجلس الاقتصادي بشأن إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدات والآلات اللازمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط (25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح) برقم 600547.

ويؤكد هذا القرار على الاستخدام الأقصى للطاقة الإنتاجية المحلية، واستخدام طاقة الشركات القائمة على المعرفة، والالتزام بالمعايير الفنية.

في الوقت الحالي، يعتمد 70% من سلة الطاقة في البلاد على استهلاك الغاز، ويجب تنويع هذه السلة ويجب أن تحل الطاقة المتجددة محل الطاقة الأحفورية.

في الوقت الحالي، تنتج الهند الغاز من النفايات، وتقوم بعض البلدان بتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية، وتستخدم بعضها الآخر وقود الديزل الحيوي بدلاً من البنزين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955373

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