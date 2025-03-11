 اليونيسف: النقص الحاد في المياه الآمنة بغزة يطال 90% من السكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت مسؤولة “اليونيسف” في غزة، روزاليا بولين، على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.

وفي وقت سابق، دانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطع سلطات الاحتلال إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة.

وقالت في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس: “إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة”.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.

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